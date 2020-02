Von Sebastian Bauer

Zwischenzeitlich konnte man am vorvergangenen Wochenende das Gefühl bekommen, Arminia stecke mitten in der großen Depression. Nach Andreas Voglsammers Mittelfußbruch, dem feststehenden Ausfall der wichtigen Stammkraft und dem befürchteten Verlust von jeder Menge offensiven Gefahrenpotenzials sahen einige die Aufstiegschancen des DSC schon in rapidem Tempo sinken. Dann das: 6:0. Ein Fußballfest. Ohne Voglsammer. Weiter Spitzenreiter.