Am Montag veröffentlichte Voglsammer mehrere Videos bei Instagram, die ihn im Fitnessstudio zeigen. Dem Ort, an dem er sich auch im gesunden Zustand sehr häufig aufhält. Der Stürmer will so schnell wie möglich zurückkehren, um im Aufstiegskampf noch mithelfen zu können.

Voglsammer laboriert an einem Mittelfußbruch, der 28-Jährige wird dem DSC noch mehrere Wochen fehlen. „Ich persönlich brauche ja gar nicht zu erwähnen, dass es für mich doof ist ohne Vogi auf dem Platz. Da hat sich viel entwickelt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Es tut mir schon weh, dass er nicht dabei ist. Ihn draußen sitzen zu sehen ist hart“, ergänzte Klos.