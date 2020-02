Stefan Ortega Moreno könnte bei der Partie am Samstag in Fürth fehlen. Ersatzkeeper Oscar Linnér (eingeklinkt) wäre einsatzbereit. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/paul). Am Samstag (13 Uhr) trifft Zweitligist Arminia Bielefeld auf Greuther Fürth. Ob Torhüter Stefan Ortega Moreno mitmischen kann, ist noch fraglich. Den 27-Jährigen plagt ein grippaler Infekt.

Laut DSC-Trainer Uwe Neuhaus stehen die Chancen auf einen Einsatz von Arminias Nummer eins derzeit bei „50 zu 50”. „Eine Resthoffnung“ gäbe es aber noch. Sollte Ortega Moreno am Wochenende nicht einsatzbereit sein, wird Winterneuzugang Oscar Linnér sein Debüt geben.

Der 22-jährige Schwede, der laut Neuhaus „sicherlich noch Umstellungsprobleme hat“, sammelte bereits Erfahrung in 20 Europapokalpartien für den schwedischen Verein AIK Solna und bestritt ein A-Länderspiel für die Nationalmannschaft.

Vor dem Auftritt am Fürther Ronhof findet der DSC-Coach lobende Worte für den Tabellenfünften: „Sie haben eine Mannschaft, die sehr stark ist. Auch durch ihre spielerischen Optionen, die sie haben.“ Das Anforderungsprofil an einen Auswärtserfolg gegen die Kleeblättler hat der 60-Jährige parat: „Wir brauchen sehr, sehr viel Mentalität in der Mannschaft.“