Bielefeld (WB/dis/sba). Marcel Hartel ist der Dreh- und Angelpunkt in Arminia Bielefelds Spiel. Kein Wunder, dass mittlerweile auch andere Vereine ein Auge auf den Dribbelkünstler geworden haben.

Werder Bremen soll Interesse an Hartel haben und den Arminen bereits beobachtet haben. Zu dem Gerücht äußerte sich der Mittelfeldspieler am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, Schüco-Arena, 13.30 Uhr). „Ich weiß davon nichts, dass Werder Bremen Interesse an mir hat. Ich fühle mich bei Arminia sehr, sehr wohl. Ich werde auf jeden Fall hierbleiben“, betonte Marcel Hartel. Die Arminia-Fans werden dieses Bekenntnis mit großer Freude hören.

Auch zum Gegner und zum Coronavirus äußert sich Hartel in unserem Videointerview: