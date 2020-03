Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld hat die Patzer der Verfolger genutzt und den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Liga ausgebaut. Durch das 1:0 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden kommt der DSC nach 24 Spieltagen auf 50 Punkte. Der Tabellenzweite VfB Stuttgart, am 9. März nächster Gegner der Mannschaft von Uwe Neuhaus, hat 44 Zähler, der Hamburger SV als Dritter 41 Punkte.

Im Vergleich zum 1:0-Heimsieg in der Vorwoche gegen Hannover 96 gab es in der Bielefelder Startelf die eine zu erwartende Änderung: Fabian Kunze spielte im defensiven Mittelfeld für Manuel Prietl (Mittelhandbruch). Wehen Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm, der von Juni bis Oktober 2016 für zehn Zweitligaspiele (fünf Niederlagen, fünf Unentschieden) DSC-Coach war, schickte die selbe Mannschaft ins Rennen wie in der Vorwoche beim 1:1 gegen Greuther Fürth. Eine Fünfer-Abwehrkette sollte die Gastgeber vom Tor weghalten, auch die vier Mittelfeldspieler ließen sich tief in die eigene Hälfte fallen und machten die Räume für die Arminen sehr eng.

Den Bielefeldern fiel wenig ein, um das Bollwerk zu knacken. Dazu kamen einige Ballverluste. Nach einem davon in der 29. Minute hätte der Gast beinahe die Führung erzielt. Stefan Aigner legte in die Mitte auf Maximilian Dittgen, dessen Schuss ging aber knapp am linken Pfosten vorbei. Bis zur ersten DSC-Chance dauerte es 37 Minuten, und dabei musste eine Standardsituation helfen. Nach einem Eckball von Marcel Hartel köpfte Amos Pieper knapp vorbei. Eine Minute später hatte SVWW-Torwart Heinz Lindner Probleme mit einem Distanzschuss von Cedric Brunner. Den Nachschuss setzte Joan Simun Edmundsson daneben. Ein Tor hätte aber nicht gezählt, weil der Färinger im Abseits stand.

Der Pfosten rettet für Arminia, dann trifft Klos

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die erste Möglichkeit. Nach einem langen Ball von Kunze scheiterte Jonathan Clauss mit einem zu schwachen Schuss aber an Lindner (50.). Wenig später Glück für den DSC: Joakim Nilsson verlor den Zweikampf gegen Kyereh, der frei vor Stefan Ortega Moreno aber nur den rechten Pfosten traf (56.). Neuhaus reagierte und brachte Reinhold Yabo, der in der Vorwoche als Joker das Siegtor erzielt hatte. Doch zunächst waren wieder die Gäste an der Reihe, erneut durch Kyereh. Dessen Versuch aus der Distanz wehrte Ortega Moreno gekonnt ab (65.).

Dann brachte Neuhaus einen weiteren Stürmer: Der lange Zeit verletzte Sven Schipplock kam zu seinem Saisondebüt. Das erlösende Tor erzielte aber ein Altbekannter: Nach einem schönen Angriff über die linke Seite und einer Flanke von Florian Hartherz war Fabian Klos per Flugkopfball zur Stelle. Für den DSC-Kapitän war es das 16. Saisontor (74.). Aber auch Schipplock hätte fast getroffen. Nach Freistoß von Hartel köpfte der Stürmer, doch Lindner parierte stark (86.). Die Gastgeber brachten den knappen Sieg über die Zeit und starteten dann die Party mit ihren Fans.

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Kunze - Edmundsson (71. Schipplock), Hartel - Clauss, Klos (87. Salger), Soukou (60. Yabo)

Wiesbaden: Lindner - Mrowca, Mockenhaupt, Dams, Röcker (85. Ajani), Schwede - Chato - Aigner (89. Knöll), Kyereh, Dittgen (79. Tietz) - Schäffler

Schiedsrichter: Brych (München)

Zuschauer: 22.373

Tor: 1:0 Klos (74.)

Gelbe Karten: Kunze / Kyereh, Schäffler, Mrowca