Bielefeld (WB/jen). Mit Sven Schipplock hatte ein Spieler am Sonntag seinen Anteil am Bielefelder Sieg, den man lange nicht mehr auf der Rechnung hatte. Manch einer glaubte vielleicht sogar, der im Sommer 2018 vom Hamburger SV zum DSC Arminia transferierte Stürmer würde nach langer Leidenszeit gar kein Faktor mehr werden. Doch das war ein Trugschluss, wie sich gegen den SV Wehen Wiesbaden zeigte.

Schipplock wurde in der 71. Minute eingewechselt und feierte sein Saisondebüt – und nicht nur das. Für den 31-Jährigen war es der erste Pflichtspieleinsatz seit dem 27. Oktober 2018. Die lange Pause merkte man dem früheren Bundesligaspieler nicht an. „Sven Schipplock hat im Zentrum für viel Unruhe gesorgt, er war sofort im Spiel“, lobte Neuhaus. Fast wäre dem Angreifer sogar die Krönung in Form eines Tores gelungen. Nach Freistoßflanke von Marcel Hartel köpfte Schipplock aufs Gästetor, doch Heinz Lindner parierte klasse (86. Minute). Schipplock war trotzdem happy. „Das ist unbeschreiblich, wenn man wieder auf dem Platz stehen darf. Wenn man dann direkt gut im Spiel ist, gibt einem das auch das Gefühl, dass man es nicht verlernt hat. Und zum Glück haben wir auch noch einen Klos, der trifft zur Zeit ja ganz gut“, sagte er.

24. Spieltag: DSC Arminia vs. SV Wehen Wiesbaden (1:0) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Seit Dezember auf der Bank

Knieprobleme und dann auch noch eine Hüftoperation hatten Schipplock weit zurückgeworfen. Doch der Stürmer kämpfte sich wieder ran. Erstmals im Kader in dieser Saison stand er Mitte Dezember beim 0:0 in Heidenheim, seit dem 6:0 gegen Regensburg Anfang Februar war er jedes Mal auf der Bank. Nun folgte der erste Einsatz. Schipplock hofft, dass sein Verletzungspech endlich vorbei ist und noch einige Spiele dazu kommen werden.