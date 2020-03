Von Jens Brinkmeier

Der Druck liegt beim Aufstiegsfavoriten (44 Punkte), die Arminen (50) könnten mit einem Punkt sehr gut leben. Sogar eine Niederlage hätte wohl keine allzu großen Auswirkungen. Zumal der Vorsprung auf den Relegationsrang derzeit neun Punkte beträgt. Doch den Blick auf die Tabelle will Neuhaus nicht so oft wagen. „Die neun Punkte helfen uns ja nicht für die kommende Aufgabe. Wir müssen den Fokus auf den nächsten Gegner richten. Die Spiele werden weniger, die Chancen sind ein kleines bisschen größer geworden. Aber es ist noch nichts entschieden“, betonte der Coach nach dem knappen Erfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Der 60-Jährige gab auch zu, dass seine Mannschaft „nicht gut gespielt“ habe. Trotzdem gelang der vierte Heimsieg in Folge ohne Gegentor, das war den Arminen zuletzt 2009/10 geglückt. Damals allerdings in der Frühphase der Saison (5. bis 11. Spieltag) – mit einer teuren Mannschaft sollte nach dem Abstieg der sofortige Wiederaufstieg gelingen. Das misslang, wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsauflagen bekam der DSC sogar vier Punkte abgezogen. Die Träume waren geplatzt, am Ende wurde Arminia Siebter.

Perfekter Start in 2020

Das wird in der aktuellen Saison sicher nicht der Tabellenplatz sein, auf dem das Neuhaus-Team einlaufen wird. Der Aufstieg ist wieder ein bisschen näher gerückt, mit 16 von 18 Punkten (14:2 Tore) ist ein nahezu perfekter Start ins Jahr 2020 gelungen. Nur in Aue (0:0) wurde nicht gewonnen. Spätestens seit dem 0:3 des Hamburger SV am Samstag im Erzgebirge erscheint das Bielefelder Resultat dort allerdings in einem anderen Licht. „Ich habe den Jungs in Aue schon gesagt, dass der Punkt Gold wert sein kann. Es ist überhaupt nicht einfach, da zu spielen“, betonte DSC-Kapitän Fabian Klos am Sonntag.

Am Tag zuvor hatten der Torjäger (seit Sonntag 16 Treffer) und seine Mitspieler vormittags noch gescherzt, dass alle Konkurrenten verlieren könnten. So kam es. „Unglaube“ sei das richtige Wort, um seine Reaktion auf die Niederlagen von Stuttgart, Hamburg und Heidenheim zu beschreiben. Sein Trainer erwischte sich am Samstag dabei, ein „Was wäre wenn“ zu denken. „Dann muss man sich selber eine Backpfeife geben und sagen: Morgen ist der Gegner Wehen Wiesbaden, die werden alles geben“, sagte Neuhaus.

Nun ist der nächste Gegner Stuttgart, danach kommt der VfL Osnabrück und dann geht die Reise zum HSV. Werden das die entscheidenden drei Spiele auf dem Weg in die Bundesliga? Neuhaus bremst: „Entscheidend? Wenn wir alle drei Spiele gewinnen würden und die hinter uns verlieren alle drei Spiele. Ansonsten wird nach den drei Spielen nichts entschieden sein. Da bin ich mir total sicher.“ Fabian Klos sagt zum Thema Aufstieg: „Wir müssen den Weg, den wir schon lange sehr, sehr gut gehen, weitergehen. Dann können wir es schaffen.“