Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Auf seinem Weg zurück in die Startformation beim Topspiel am Montag in Stuttgart (20.30 Uhr) macht Manuel Prietl Fortschritte. Nachdem er wegen seines Mittelhandbruchs am Mittwoch noch separat trainiert hatte, konnte der Mittelfeldspieler des Zweitligatabellenführers Arminia Bielefeld am Donnerstag zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.