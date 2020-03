Bielefeld (WB). Zweiter gegen Erster, mehr als 50.000 Zuschauer an einem Montagabend: Die Zweitligapartie zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr) wird von allen Beteiligten herbeigesehnt.

Von einem vorentscheidenden Spiel mochte Arminias Trainer Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz am Freitag aber nicht sprechen: „Es ist ein Spiel von noch zehn.” Deshalb laufe die Vorbereitung auch nicht anders als sonst. Gegen wen man seine Spiele gewinnt, sei letzlich egal, betonte der Coach. „Wenn man gegen die Mannschaften von unten gewinnt und die Topduelle mal verliert – am Ende wird abgerechnet.”

Stuttgart habe eine Topmannschaft und sei seit dem Trainerwechsel von Tim Walter zu Pellegrino Matarazzo defensiv stabiler. Für die defensive Stabilität der Arminen ist in der Regel Manuel Prietl verantwortlich. Doch der Österreicher hat sich bekanntlich Ende Februar einen Mittelhandbruch zugezogen und fehlte beim 1:0 am vorigen Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Sein Ersatz, Fabian Kunze, machte seine Sache gut. Vermutlich wird Prietl aber am Montag in die DSC-Startelf zurückkehren. „Er ist auf einem guten Weg”, sagte Neuhaus über den Österreicher. Die Arminen werden voraussichtlich von etwa 1500 Fans ins Schwabenland begleitet.