Bielefeld (WB). Die Stadt Hamburg hat am Mittwochnachmittag Veranstaltungen ab 1000 Zuschauern untersagt. Davon betroffen wäre auch das Zweitligaduell zwischen dem Hamburger SV und Arminia Bielefeld am 21. März im Volksparkstadion.

Die Regelung in Hamburg soll laut Gesundheitsbehörde zunächst bis zum 30. April 2020 befristet werden. Die Arena des HSV fasst 57.000 Zuschauer, aus Bielefeld wollten mehr als 5000 Fans anreisen. Bisher seien 55.500 Karten verkauft, teilte der HSV mit. Die beiden Fanlager sind sich freundschaftlich verbunden („Schwarz-weiß blau – Arminia und der HSV“).

Mittwochabend teilte der HSV mit, durch die behördliche Vorgabe sei auch das Spiel gegen Bielefeld betroffen. „Welche konkreten Auswirkungen die behördliche Ansage auf das Zweitliga-Topspiel und die folgenden Partien hat, wird der HSV erst in der kommenden Woche wissen und vermelden. Zunächst soll das Corona-bedingte Krisentreffen aller DFL-Klubs am Montag in Frankfurt abgewartet werden“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Hintergrund: Neben der Option Geisterspiel könnte auch beschlossen werden, den Spieltag zu verschieben.

Wegen des neuartigen Coronavirus wurde bereits das Arminia-Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück als Geisterspiel deklariert, es dürfen also keine Zuschauer in die Schüco-Arena.