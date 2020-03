Er habe nie eine Sekunde in Bielefeld bereut. Der Weltenbummler in Sachen Fußball (Stationen in Ghana, Iran, China, Griechenland, Thailand und seiner zweiten Heimat Südafrika) schaut immer noch Spiele des DSC, zur Not über das Internet.

Deshalb weiß der 61-Jährige natürlich auch über die momentane Situation Bescheid und glaubt an den Aufstieg in die Bundesliga. „Ich gehe davon aus, dass sie es durchziehen“, sagt Middendorp. Arminia habe Selbstvertrauen, Stabilität und die nötige ruhige Art. „Man sieht dem Team an, dass sie gemeinsam ein großes Ziel haben. Und Trainer Uwe Neuhaus ist ein großer Faktor“, lobt Middendorp.

Die Bundesliga-Zugehörigkeit wäre „fantastisch für Bielefeld“, findet „Power-Ernst“, der noch sporadisch Kontakt zu früheren Spielern seiner Arminia-Zeit pflegt, zum Beispiel zu Thomas von Heesen, Bruno Labbadia, Thomas Stratos, Jörg Bode oder Roland Kopp.