Bielefeld (WB/jen). Die Pressekonferenz vor dem Arminia-Spiel gegen den VfL Osnabrück an diesem Freitag (18.30 Uhr) dauerte 40 Minuten. „Danke nochmal für die vielen Fragen zum Sportlichen“, scherzte Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus am Ende. Denn um die Partie in der leeren Schüco-Arena war es nur am Rande gegangen. Logisch in diesen Zeiten. Logisch aber auch, dass Neuhaus auf dem Weg zum Aufstieg versucht, den Fokus auf das Sportliche zu lenken.