Viele Fans des DSC Arminia unterstützen den Klub auch in der Corona-Krise. Foto: Starke

Bielefeld (WB/jen). Natürlich machen sich auch die Fans Sorgen um ihre Arminia. „Sie haben viele Fragen, vor allem natürlich wie es weitergeht. Mit Geisterspielen, oder in dieser Saison gar nicht mehr“, berichtet Jörg Hansmeier vom Fan-Projekt Bielefeld e.V. Hansmeier und seine Kollegen sind derzeit auch nur telefonisch oder digital zu erreichen, die Geschäftsstelle in der Ellerstraße ist geschlossen.

Die größte sportliche Sorge der DSC-Fans sei es, den Aufstieg zu verpassen. „Es herrscht große Unsicherheit“, erklärt Hansmeier. Der 52-Jährige sagt auch, dass viele Fans die fußballfreie Zeit nun effektiv nutzen. „Ich weiß von vielen, die helfen. Es gibt ja einige Initiativen in Bielefeld“, so Hansmeier. Auch ihrem Klub wollen die Anhänger in der Corona-Krise helfen. Sei es durch Aufrufe, vermehrt im Onlineshop des DSC einzukaufen oder auf die Rückerstattung des Kartenpreises für das ausgefallene Spiel gegen den VfL Osnabrück zu verzichten. Allerdings hält sich hier nach WESTFALEN-BLATT-Informationen die Bereitschaft der Fans, auf Geld zu verzichten, sehr im Rahmen. Verständlich angesichts der Tatsache, dass viele Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen.

Dass es irgendwann mit den Ligaspielen weitergeht, ist für Hansmeier klar. Es gehe um eine Menge Arbeitsplätze, die Maschinerie müsse am Laufen gehalten werden. Zunächst stellt sich allerdings die Frage, wie lange Geisterspiele nötig sein werden. „Bei den bisherigen Geisterspielen hat man ja gemerkt, wie wichtig die Atmosphäre im Stadion ist – auch für die TV-Zuschauer.“