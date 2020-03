Bielefeld (WB). Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga stimmte am Dienstag einem entsprechenden Antrag des DFL-Präsidiums zu. Für Zweitligatabellenführer Arminia Bielefeld nahm der kaufmännische Geschäftsführer Markus Rejek an der Video-Versammlung der DFL teil.