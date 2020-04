Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld hat in Zeiten der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie am Freitagvormittag einen ersten kleinen Schritt zurück in die Normalität gemacht. In Kleingruppen nahm der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga das Training wieder auf. Der DSC hatte sich dies nach Auskunft von Klubsprecher Daniel Mucha von der Stadt Bielefeld genehmigen lassen.