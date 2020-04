Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld begann wie berichtet bereits am Freitag damit und gehörte so zu einer kleinen Gruppe von Vereinen, die eher starten durften als andere. Auch am Wochenende wurde beim DSC trainiert, in dieser Woche geht es weiter. Wann genau die Einheiten stattfinden, teilt der Klub nicht mit. Die Einheiten sind generell nicht-öffentlich, aber es soll auch verhindert werden, dass Fans zum Trainingsgelände kommen, schließlich sind größere Gruppen verboten. Aus diesem Grund finden die Einheiten auch auf einem Platz statt, der von außen nicht einsehbar ist, wie Vereinssprecher Daniel Mucha erklärt.

Rückkehr auf den Rasen

Viel zu sehen bekämen die Zuschauer sowieso nicht. Uwe Neuhaus und seine Co-Trainer leiten die Spieler über den Tag verteilt in Kleinstgruppen an, direkten Kontakt gibt es nicht. Alles nach den medizinischen Vorgaben, abgestimmt mit der Stadt. Immerhin kehren die Spieler nach dem Individualtraining aber auf den Rasen zurück und haben mal wieder den Ball am Fuß.