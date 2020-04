Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). In der Corona-Krise boomt das Geschäft mit Schutzmasken. Bei solchen verlockenden Profitaussichten nimmt es anscheinend aber nicht mehr jeder Händler so genau mit Lizenzen und Rechten – wie ein Beispiel aus den USA zeigt. Dort gibt es online den Mundschutz mit dem Logo des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zu kaufen. Der Haken an der Sache: Eine Lizenz, Produkte mit dem DSC-Logo zu verkaufen, scheint der Händler nicht zu besitzen.