Marienfeld/Bielefeld (WB). Dass die Fußballprofis von Arminia Bielefeld vor einem Zweitligaspiel das Hotel Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld (Kreis Gütersloh) beziehen, ist nicht neu. Neu sind aber die Umstände, unter denen der Tross des Zweitliga-Spitzenreiters am Montagmorgen einchecken wird. Wegen der Corona-Pandemie sind die Teams der 1. und 2. Liga vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am kommenden Wochenende verpflichtet, sich für eine Woche in Quarantäne zu begeben. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) fordert dabei die Einhaltung strenger Hygienevorschriften. Hoteldirektor Christopher Schemmink spricht mit Redakteur Dirk Schuster über die Krise, die besondere Verbindung zu Arminia und einen Rezeptionisten hinter Plexiglas.