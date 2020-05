Der Vertrag des gebürtigen Rosenheimers läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Nur in der kommenden Wechselperiode würde der DSC also noch eine Ablöse kassieren können. Sollte ein vernünftiges Angebot aus der ersten oder zweiten Liga Englands kommen, sei Voglsammer „wohl weg“. Der 28-Jährige hat in dieser Saison zehn Tore geschossen und fünf vorbereitet und bildete bis Ende Januar ein kongeniales Sturmduo mit Fabian Klos (16 Tore, acht Vorlagen). Beim Spiel in Aue zog sich Voglsammer einen Mittelfußbruch zu, dank der Corona-Pause kann er aber noch mal ins Saisongeschehen eingreifen.

Sollte der Rechtsfuß Zweitliga-Tabellenführer Arminia verlassen, haben die Bielefelder laut Sport-Bild auch schon einen Ersatz im Visier: Dennis Eckert Ayensa (23), der beim Drittligisten FC Ingolstadt spielt. In der aktuellen Spielzeit kommt der ehemalige Junioren-Nationalspieler auf elf Tore und sechs Vorlagen in 19 Partien. Eckert soll eine Ausstiegsklausel nach dieser Saison besitzen, die laut Sport-Bild bei 500.000 Euro liegt, sollte Ingolstadt den Aufstieg in die 2. Liga nicht schaffen.