„Dort sind wir in der Diskussion und haben Unterstützung von anderen Vereinen. Es wird die nächsten Tage Thema sein, einen verträglichen Konsens zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort an den Start gehen können“, sagte Sportchef Ralf Minge auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der Spieltag ist noch nicht terminiert. Eigentlich soll die Partie zwischen dem 26. und 28. Mai ausgetragen werden.

Zwei Profis wurden positiv getestet

Am vergangenen Samstag waren zwei Profis von Dynamo positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden . Kader und Betreuer wurden vom Gesundheitsamt für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Derzeit können sich die Spieler nur zu Hause fit halten. „Unter einem fairen Wettbewerb verstehe ich nicht, wenn man drei Tage nach der Quarantäne wieder in ein Meisterschaftsspiel gehen muss. Man muss schon einige Tage Mannschaftstraining haben“, sagte Finanzchef Michael Born.

Minge stellte zudem klar, dass man einen Abbruch der Saison auf jeden Fall vermeiden will. „Man darf bei der Betrachtung unserer Situation nicht nur auf die Tabelle schauen. Seit der Winterpause haben nur vier Mannschaften mehr Punkte geholt“, sagte der 59-Jährige. „Wir wollen das Thema sportlich regeln.“