Bielefeld (WB). Mehr als zwei Monate dauerte die Coronabedingte Fußballpause, am Sonntag darf Arminia Bielefeld wieder spielen. Vor dem Derby gegen den VfL Osnabrück (13.30 Uhr, Schüco-Arena) äußert sich DSC-Trainer Uwe Neuhaus in einer virtuellen Pressekonferenz. „Die Neugierde ist da, die Spannung ist auch da. Die ganz große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit liegt auf uns.“

Es ist ein Start ins Ungewisse, von einer „Wundertüte“ wollte Neuhaus nicht sprechen. „Aber natürlich hat man viele unbekannte Faktoren.“ Das gelte aber für alle Mannschaften, deshalb sei es „gerecht“. Die Sorge eines großen Qualitätsverlusts hat der Coach des Zweitliga-Tabellenführers nicht.

Er wolle mit der Mannschaft da anknüpfen, wo sie vor der Zwangspause aufgehört haben. Dazu gehöre, „dass wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen“. Die Woche im Quarantäne-Trainingslager in der Klosterpforte in Marienfeld habe man „richtig gut genutzt“. Zum Thema Abbruchszenario fand Neuhaus klare Worte. „Man kann nicht so tun, als hätten die ganzen Spieltage bisher nicht stattgefunden. Wir haben über einen enorm langen Zeitraum top Leistungen gebracht und stehen verdient an der Spitze. Es wäre eine Farce, wenn es bei einem Abbruch nicht in Richtung Aufstieg gehen würde“, sagte Neuhaus.

Auch zur aktuellen Aufregung um seinen Trainerkollegen Heiko Herrlich vom Erstligisten FC Augsburg, der die Quarantäneregeln für Zahnpasta und Hautcreme gebrochen hatte , äußerte sich der Arminia-Coach – und zwar kritisch: „Wir sind alles Menschen und unterliegen Fehlern. Aber in dieser Situation in der Quarantäne kann ich es eigentlich nicht vergessen, kann es nicht ausblenden und es kann mir nicht egal sein.“