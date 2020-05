An der Hürde Osnabrück (hier Moritz Heyer) gerieten Reinhold Yabo und die Arminen ein wenig ins Straucheln. In Hamburg könnten die Bielefelder mit einem Remis indes gut leben. Foto: Starke/DSC

Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Auch wenn das Duell wegen der fehlenden Zuschauer an Reiz eingebüßt hat: Beim Zweitliga-Spitzenspiel Zweiter gegen Erster am Sonntag in Hamburg will jeder Armine auf dem Platz stehen. Uwe Neuhaus hat die Aufgabe, die stärkste Elf für die mindestens richtungsweisende, womöglich vorentscheidende Partie im Kampf um den Erstligaaufstieg auszuwählen.