Bielefeld (WB/jen/dpa). Dynamo Dresden startet an diesem Samstag die Vorbereitung auf den Neustart, der für die Sachsen erst am 31. Mai gegen Stuttgart stattfindet. Das Team von Trainer Markus Kauczinski muss neun Partien in 29 Tagen absolvieren. Auf den 15. Juni wurde die zuletzt für den 27. Mai angesetzte Begegnung bei Arminia Bielefeld verlegt.