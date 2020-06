„Mit Schüco verbindet uns eine jahrzehntelange Partnerschaft, die von Verlässlichkeit und Vertrauen, Kontinuität und Stabilität geprägt ist. Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist die Vertragsverlängerung ein starkes Signal und ein Zeichen der Zuversicht für die Zukunft des DSC Arminia Bielefeld. Das ist keine Selbstverständlichkeit, daher sind wir stolz und sehr dankbar, dass wir mit Schüco ein weltweit erfolgreiches Unternehmen mit ostwestfälischen Wurzeln und dem Hauptsitz in unserer Stadt weiterhin an unserer Seite wissen“, so Markus Rejek, kaufmännischer Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld.

Der Verein teilte am Dienstag, dass die Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Unternehmen bis zum 30. Juni 2021 verlängert wird.

Schücos Pressesprecher Thomas Lauritzen ist zuversichtlich: „Für uns ist und bleibt Arminia eine Herzensangelegenheit in guten und in schlechten Zeiten. Daher haben wir auch unseren Vertrag als Arminias Hauptsponsor wieder sehr gerne verlängert, obwohl aktuell noch nicht einmal die Rahmenbedingungen für die neue Saison feststehen und wir noch gar nicht wissen, in welcher Liga unsere Arminia spielen wird.“

Schüco seit 16 Jahren Namensgeber für die Schüco-Arena. Das drittlängste Namenssponsoring der Bundesliga-Geschichte.