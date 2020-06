Mit Beginn der Saison 2020/21 werden sämtliche Mannschaften des DSC in Macron-Trikots auflaufen. Auch die Nachwuchs- und Frauenabteilung wird neu eingekleidet. Wann die neuen Trikots vorgestellt werden, steht derweil noch nicht fest. Neben Ligakonkurrent Hannover 96 läuft auch Erstligist Union Berlin derzeit im Dress des italienischen Ausrüsters auf.

„Wir sind stolz, mit Macron einen erfahrenen und innovativen Ausrüster für Arminia Bielefeld gewonnen zu haben. In den letzten Monaten haben wir in intensiven Gesprächen festgestellt, dass wir mit Macron in Bezug auf unsere Identität und den Werten, die in unserem Verein eine zentrale Rolle spielen, auf einer Wellenlänge liegen“, wird Arminias Geschäftsführer Markus Rejek in einer Mitteilung zitiert.