Von Sebastian Bauer

„Der Sieg der Frauen macht mich absolut glücklich. Es zeigt, dass wir die vergangenen Jahre mit unseren Entscheidungen nicht falsch gelegen haben. Es ist der Lohn für die Aufbauarbeit der Vergangenheit“, sagt Laufer zum Sieg der Bielefelder Zweitligafrauen gegen den Erstligisten SC Sand (3:2) am Mittwoch. Halbfinalgegner ist nun der VfL Wolfsburg. Der amtierende Meister und Pokalsieger ist ein Schwergewicht der Branche. Der Präsident lässt sich davon aber nicht entmutigen: „Jetzt wollen wir auch ins Pokalfinale nach Köln.“

Wehmut schwingt mit

Ein wenig Wehmut schwingt trotz des sportlichen Glücks in dieser Saison aber auch mit. Zum einen ist da die Corona-Krise mit Spielen in leeren Stadien und ohne Emotionen. Und zum anderen läuft das letzte Amtsjahr Laufers, der dem Klub seit August 2013 als Präsident vorsteht. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die spätestens zu Beginn des kommenden Jahres über die Bühne gehen soll, scheidet der 71-Jährige aus diesem Amt aus – die Statuten wollen es so. Ein DSC-Präsident darf bei seiner Wahl nicht älter als 70 Jahre alt sein.

Geprägt sind die letzten Monate als Arminia-Präsident nun von einer ungewöhnlichen Zeit und einem Fußball, der in dieser Form viel an Attraktivität eingebüßt hat. „Ich bin traurig, wenn ich mir Spiele anschaue, die in leeren Stadion stattfinden. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt, aber wir müssen mit der Situation umgehen. Jammern hilft überhaupt nicht und das ist auch nicht meine Mentalität. Es ist eine Gnade, dass wir überhaupt spielen dürfen und die Saison sportlich zu Ende spielen können“, sagt der Klubchef und ergänzt: „Ziel muss es sein, jetzt alles zu tun, um den Virus zu besiegen. Nur so können wir zur Normalität zurückkehren.“

Resthoffnung bei Laufer

Läuft sportlich alles weiter normal, dürfte dem Bundesligaaufstieg nichts mehr im Weg stehen. Es könnte der krönende Abschluss einer Präsidentenlaufbahn werden. Ein sportlicher Höhepunkt, der mit großer Wahrscheinlichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Auch wenn bei Laufer ein kleines Stück Resthoffnung besteht, dass eine Aufstiegsfeier – in welcher Form auch immer – Ende Juni möglich sein könnte: „Es geschehen immer mehr Lockerungen und immer mehr Lockerungen werden gelebt. Es lässt mich zumindest hoffen, dass bis zum Monatsende weitere Lockerungen dazu kommen. Aber das müssen andere Leute entscheiden. Und dafür müssen wir erst einmal aufgestiegen sein, dann können wir uns darüber Gedanken machen.“

Fest steht für den Präsidenten aber: „Irgendetwas müssen wir uns für diesen Fall aber sicher überlegen. Das haben die Spieler einfach verdient.“