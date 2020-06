Selbst mit Mundschutz käme ein Friseurbesuch für Arminia-Trainer Uwe Neuhaus im Moment nicht in Frage. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/sba). Bei einigen Fußball-Profis gehört es zum guten Ton, sich den Starfriseur nach Hause zu bestellen. So wie einige Profis des BVB, die sich anschließend sogar ohne Maske, aber mit Friseur auf Fotos in den sozialen Medien zeigten. Die Dortmunder Profis Manuel Akanji und Jadon Sancho müssen deshalb jetzt Geldstrafen in unbekannter Höhe zahlen.