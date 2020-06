Bielefeld (WB/sba). Schockmoment in der Schüco-Arena: In der Schlussphase des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) am Samstag blieb Arminia Bielefelds Toptorjäger nach einem Luftduell verletzt am Boden liegen. Am Sonntag folgte die Entwarnung: Klos hat sich nicht schwerer verletzt.