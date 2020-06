Sein Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag war der 18. Zweitligatreffer in dieser Saison – ein neuer persönlicher Bestwert für den Stürmer. Die Führung bedeutete auch das 149. Pflichtspieltor des 32-Jährigen für den DSC. Nur noch einen Treffer, und Klos würde die 150 Arminia-Tore vollmachen. Bei seinem Lauf in dieser Saison ist es sehr wahrscheinlich, dass der Torjäger diese Bestmarke erreicht.

30. Spieltag: DSC Arminia vs. 1. FC Nürnberg (1:1) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke/DSC Arminia

Dabei musste man sich gegen den Club kurz Sorgen machen, ob Klos tatsächlich zeitnah wieder auflaufen kann. Nachdem ihm Nürnbergs Konstantinos Mavropanos kurz vor Schluss auf die Hacken gefallen war, musste Klos behandelt werden. Uwe Neuhaus sagte: „Er hat Schmerzen, aber ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmeres ist.“ Am Sonntag folgte nach einer Untersuchung die Entwarnung: Klos soll in dieser Woche wieder trainieren können.