Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Dem Nachfolger zu gratulieren, ließ sich der Vorgänger nicht nehmen. Kaum war das 4:0 von Arminia Bielefeld gegen Dresden am Montagabend abgepfiffen und der Bundesligaaufstieg damit so gut wie besiegelt, griff Jeff Saibene zu seinem Mobiltelefon und schickte eine Glückwunschnachricht an DSC-Trainer Uwe Neuhaus.