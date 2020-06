Nächste Saison sind Dortmund, Bayern und Schalke in der Schüco-Arena zu Gast. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/dis/sba). Die Folgen der Corona-Krise reichen weit bis in die kommende Saison hinein. So muss der DSC Arminia Bielefeld nach Informationen dieser Zeitung mit rund 15 Millionen Euro weniger planen als es normalerweise der Fall gewesen wäre.

Allein der Bereich TV-Geld reißt ein Loch von rund fünf Millionen Euro in die Planungen. Der Klub war für die Erstligasaison von rund 37 Millionen Euro TV-Geld ausgegangen, nun werden es wohl „nur“ 32 Millionen Euro werden.

Zudem sind im Bereich Sponsoring gemessen an den ursprünglichen Planungen Einbußen in Höhe von rund 25 Prozent zu erwarten, was einem Volumen von drei bis vier Millionen Euro entspricht.

Und im Bereich Ticketing, das dritte wichtige Finanz-Standbein, würden weitere rund sechs Millionen Euro Einnahmen fehlen, sofern eine Halbserie lang keine Zuschauer zugelassen würden. Ein ausverkauftes Stadion in der 2. Liga spült pro Partie rund 500.000 Euro in die Kasse, in der 1. Liga wären es sogar gut 700.000 Euro .

Dem Vernehmen nach liegt Arminias Profi-Etat für die Erstligasaison bei circa 20 Millionen Euro (aktuell circa 12 Millionen). Damit dürfte der DSC das Ligaschlusslicht darstellen. Mögliche weitere Aufsteiger wie der Hamburger SV oder der VfB Stuttgart dürften über mehr als den doppelten Etat verfügen. Und auch für den Fall, dass der 1. FC Heidenheim aufsteigt, würden die Baden-Württemberger über nicht weniger Mittel verfügen als die Ostwestfalen.