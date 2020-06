Gegen 21 Uhr passierte der erste Aurokorso des Abends hupend den Jahnplatz. Mittendrin: die Arminia-Profis. In den sozialen Medien sind Fotos und Videos zu sehen, wie Cebio Soukou, Marcel Hartel, Sven Schipplock und andere im Auto und mit DSC-Fahnen ausgestattet ihre Runden durch das Stadtzentrum drehen. Auf die Frage vom Straßenrand, wie man sich denn als Aufsteiger fühle, antwortet Soukou durchs geöffnete Fenster: „Es schmeckt!“

Fabian Klos, Cédric Brunner und Stephan Salger reichte der Pkw nicht aus. Sie hatten ich einen großen, schwarzen Van organisiert, mit dem Sie in der Stadt unterwegs waren, wie Fotos bei Twitter zeigen.

Ein Großteil der Mannschaft versammelte sich anschließend in einem Café direkt am Jahnplatz. Davor: jede Menge Arminia-Fans. Angefeuert vom Kapitän höchstpersönlich. Fabian Klos hatte sich eine Leiter vor das Café gestellt und stimmte die gängisten Arminia-Klassiker als Vorsänger an. „Wir werden so laut, dass die ganze Stadt das hier hört“, rief Arminias Rekordtorjäger der Menge entgegen.