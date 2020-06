„Vorbildlich verhalten“

Bielefeld (WB). Im Anschluss an Arminias Zweitligapartie am Montagabend gegen Dynamo Dresden (4:0) und auch nach dem 1:1 am Dienstagabend zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück, das Bielefelds Aufstieg in die 1. Liga endgültig besiegelte, haben Fans des DSC und auch die Spieler gefeiert. Teilweise fanden sich mehrere hundert Personen zusammen, um die Rückkehr ins Oberhaus nach elf Jahren Abstinenz zu zelebrieren. Dabei war die Grenze zwischen Euphorie und Einhaltung der Corona-Vorschriften fließend.

Von Dirk Schuster