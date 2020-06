Tausche Lienen gegen Klos

Online bestellbar sind das mit „Juststickit“ entstandene Album und die Aufkleber bereits von heute um 12 Uhr an im Arminia-Onlinefanshop unter: https://shop.arminia.de/neu-im-shop

Ab dem 1. Juli können die Sticker-Tüten an Tankstellen, in Supermärkten und Kiosken in ganz Ostwestfalen erworben werden.

Ob Bilder aus der Gründerzeit, vom aktuellen Zweitligameister-Kader oder zu aufregenden Spielerpersönlichkeiten aus vielen Jahrzehnten, ob Sticker zu unverwechselbaren Orten, starken Partnern oder coolen Sprüchen – im Arminia-Panini-Album finden die DSC-Fans alles, was das schwarz-weiß-blaue Herz begehrt und die Menschen in der Region verbindet. In 15 Stickertütchen ist je ein Goldsticker versteckt. Wer einen findet, darf sich über einen tollen Sofortgewinn freuen. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Trikotsätze, exklusive Führungen durch die Schüco-Arena, Stadtrundfahrten mit dem Arminia-T1-Bulli, Fanshop-Gutscheine und vieles mehr. Alle Informationen dazu gibt es im Arminia-Panini-Album auf Seite zwei.