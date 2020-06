Für Arminia geht es um Millionen

Rein sportlich betrachtet lässt sich kaum sagen, ob nun Heidenheim oder Hamburg der angenehmere Mitaufsteiger für Arminia wäre, sprich welcher von beiden Klubs dem DSC größere Chancen bieten würde, ihn im Kampf um den Klassenerhalt hinter sich zu lassen.

Finanziell aber sind die Vorzeichen eindeutig. Der HSV verfügt über erheblich größere Mittel als die Ostwestfalen, während Heidenheim sich mit Arminia etwa auf Augenhöhe befindet. Zudem würde sich Heidenheim in der TV-Geld-Tabelle hinter Arminia einordnen müssen, der HSV dagegen vor dem DSC. Das bedeutet: Steigt Heidenheim anstelle von Hamburg auf, stünden Arminia in der neuen Saison circa zwei Millionen Euro mehr zur Verfügung. Angesichts der Tatsache, dass der DSC aufgrund der Corona-Auswirkungen Einbußen in Höhe von insgesamt rund 15 Millionen Euro verkraften muss, ist das jede Menge Geld. Weshalb sich vor dem Duell am Sonntag in der Schüco-Arena nun eine durchaus pikante Konstellation ergibt.