Bielefeld (WB/jen). Wer kommt in die Relegation und hat damit die Möglichkeit zum Aufstieg in die Bundesliga – der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV? Zweitligameister Arminia Bielefeld kann am letzten Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr) zum Zünglein an der Waage werden.

Von Westfalen-Blatt