Nach den massenhaften positiven Corona-Tests steht Tönnies seit der vergangenen Woche massiv in der Kritik . Es dürfte ein entscheidender Grund für den DSC, die Partnerschaft mit dem Unternehmen nicht weiter fortzusetzen. „Der Werbevertrag mit dem Unternehmen Tönnies wird zum Ende dieser Spielzeit auslaufen. Auf Grund der aktuellen Ereignisse wird der DSC Arminia Bielefeld die werbliche Partnerschaft mit dem Unternehmen Tönnies nicht fortsetzen“, teilt Arminias Geschäftsführung um Markus Rejek und Samir Arabi mit.

Das Unternehmen von Clemens Tönnnies, der auch Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04 ist, war erst im Sommer 2019 beim DSC als Partner eingestiegen . Was die genauen Vertragsvereinbarungen sind, ist unbekannt. Die Arminen konnten aber etwa im Winter den Kunstrasenplatz der Tönnies-Arena am Firmensitz in Rheda-Wiedenbrück nutzen.