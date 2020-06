„Wir haben Jacob lange und intensiv beobachtet und sind überzeugt, dass er als offensivstarker Außenverteidiger mit seinem hohen Tempo und seiner Laufstärke gut zu unserem Spielsystem passen wird. Wir freuen uns sehr, dass sich Jacob dafür entschieden hat, unseren Weg in die Bundesliga mitzugehen“, so Arminias Geschäftsführer Samir Arabi.

Der 25-jährige Linksverteidiger spielte seit 2014 als Stammspieler für Odense. In der letzten Spielzeit kam Laursen auf 23 Einsätze und erzielte ein Tor. Der Transfer zum DSC hatte sich schon zu Beginn des Jahres angebahnt. Damals hatte die dänische Presse von dem angeblich schon fixen Wechsel nach Bielefeld berichtet.

Laursen und Edmundsson spielten zusammen bei Odense

„Ich bin bereit für eine neue Herausforderung und hatte dank Joan Simun Edmundsson, mit dem ich bei Odense vor ein paar Jahren zusammengespielt hatte, sehr viele und sehr gute Informationen über Arminia. So ist mir meine Entscheidung, hier zu unterschreiben, leicht gefallen“, berichtet Jacob Laursen.

Den Bundesliga-Aufstieg hat er zusammen mit seiner Freundin am heimischen Computer verfolgt: „Ich war bei den letzten Spielen so nervös, dass ich spätestens nach 15 Minuten durch die Wohnung gelaufen bin und nicht mehr hinschauen konnte und meine Freundin ständig fragte, wie es steht. Ich freue ich mich jetzt schon, wenn es endlich los geht mit der neuen Saison in Bielefeld.“

Auch DSC-Trainer Uwe Neuhaus freut sich auf den neuen Linksverteidiger: „Jacob hat eine sehr gute Ausbildung genossen und seinen Mann bereits in der ersten dänischen Liga gestanden. Er war in unseren Gesprächen ein sehr angenehmer und auch sehr zielstrebiger Spieler, der gut in unsere Mannschaft passen und uns weiterhelfen wird.“