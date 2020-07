Fans im Stadion: Arminia spricht mit der Stadt

Bielefeld (WB). Das Ziel ist klar: Möglichst schon zum Start der Fußball-Bundesliga am 18. September sollen wieder Fans im Stadion dabei sein können. Deshalb arbeitet auch Aufsteiger Arminia Bielefeld an einem Konzept , wie trotz Coronazeiten zumindest eine Teilzulassung von Zuschauern in der Schüco-Arena wieder möglich sein könnte.

Von Sebastian Bauer