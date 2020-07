Kein eSport mehr beim DSC

Bielefeld (WB). Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld stellt nach einer Testphase, die im Januar 2019 begann, das professionelle Gaming (eSport) ein. „Wir wollen uns auf das Kerngeschäft Fußball konzentrieren“, sagt Geschäftsführer Markus Rejek. Damit werde der DSC in der kommenden Spielzeit auch nicht mehr an der Virtual Bundesliga (VBL) teilnehmen wird, heißt es in einer Mitteilung.

Von Westfalen-Blatt