Seit 2017 waren die Arminen in Trikots des spanischen Herstellers Joma aufgelaufen und hatten in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Das gelang mit Sparren auf der Brust, in Anlehnung an das Bielefelder Stadtwappen – das Trikot war im Sommer 2019 speziell entwickelt worden. Auf dem neuen Trikot gibt es keine Sparren, dafür drei Streifen in den Vereinsfarben schwarz-weiß-blau, die schräg von links unterhalb der Brust nach unten rechts verlaufen.