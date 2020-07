„Kicker“-Rangliste: DSC-Profis erneut vorne

Bei den Zweitligatorhütern behauptete DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno (27) Platz eins in der höchsten Kategorie „Herausragend“ vor Heidenheims Torhüter Kevin Müller. Ortega Moreno kassierte 2020 nur neun Gegentore, zehnmal spielte er zu Null.

Das ist natürlich auch ein Verdienst seiner Vorderleute. Und so verwundert es nicht, dass das Bielefelder Duo Joakim Nilsson (26) und Amos Pieper (22) in der Innenverteidiger-Rangliste die Plätze eins und drei belegt. Pieper rückte von der zweiten Kategorie „Blickfeld“ in „Herausragend“ auf. Mit Patrick Mainka (Heidenheim) belegt ein Ex-Armine den zweiten Platz der Rangliste. Nilsson habe erneut Maßstäbe gesetzt und sei „dem Idealbild des kompletten Innenverteidigers am nächsten“ gekommen, urteilte die „Kicker“-Redaktion.