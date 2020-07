Pokalauslosung: Arminia nach Essen?

Gegner entscheidet sich am 22. August – SC Paderborn bleibt in Westfalen

Bielefeld (WB). In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft Erstligaaufsteiger Arminia Bielefeld auswärts auf den noch zu ermittelnden Sieger des Fußballverbandes Niederrhein, eventuell ist das Rot-Weiss Essen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Die erste Runde wird zwischen dem 11. und 14. September ausgespielt.