„Nackenschlag für unsere Fans“

Bielefeld (WB/dpa). Keine Gästefans in den Fußball-Stadien bis zum Jahresende und ein Stehplatz- und Alkoholverbot mindestens bis zum 31. Oktober. Der Plan der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die Teilzulassung von Zuschauern zur neuen Saison in der 1. und 2. Liga birgt viel Zündstoff. Über die entsprechenden Anträge des DFL-Präsidiums entscheiden die 36 Profiklubs am Dienstag bei der virtuellen außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Von Westfalen-Blatt