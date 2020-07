Nach Angaben des DSC hätten sich die beiden Partner im Entwurfsprozess an der Geschichte des DSC orientiert und drei individuelle Trikots erstellt, die die Tradition Arminias widerspiegeln sollen.

Präsentieren die neuen Arminia-Trikots (von links): Ex-DSC-Torwart Dennis Eilhoff, Arminia-Kapitän Fabian Klos und U19-Spieler Kenson Bauer. Foto: www.sport-vision-pro.de

„Bei den Heimspielen in der Schüco Arena wird der Bundesliga-Aufsteiger erstmals im schwarzen Dress auflaufen. Nachdem der DSC Arminia Bielefeld in der Vergangenheit sowohl in weißer als auch in blauer Kleidung seine Heimspiele bestritt, möchte der DSC mit den neuen Heimtrikots seine Farben komplettieren“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Für die Auswärtsspiele hat Arminia zusammen mit Macron ein weißes Trikot entworfen, welches die gleichen grafischen Elemente wie das Heimtrikot beinhaltet. Weiße Hosen und Stutzen, bei denen schwarze und weiße Linien das obere Ende zieren, komplettieren das Auswärts-Set der Neuhaus-Elf.

Farbe des Ausweichtrikots hat eine Vorgeschichte

„Das Ausweichtrikot wird in der kommenden Spielzeit in orangener Farbe erscheinen. Damit möchte der DSC Arminia Bielefeld an das Trikot erinnern, in dem der Verein 1905 sein erstes Fußballspiel bestritt. Da Trikots in den schwarz-weiß-blauen Vereinsfarben nicht rechtzeitig fertig wurden, lieh man sich in den Niederlanden orangefarbene Trikots aus“, heißt es weiter.

Neues Arminia-Trikot an der Schüco-Zentrale

Die Tradition und Geschichte des Vereins habe nach Angaben des DSC beim Entwurf der neuen Spielkleidung eine wichtige Rolle gespielt. Dies mache sich auch durch verschiedene kleine Elemente bemerkbar, die alle drei Trikots auszeichnen. „Auf der Innenseite des Nackens ist jeweils ein Etikett, auf dem das Gründungsjahr des DSC gedruckt ist – auf der Rückseite befindet sich das aufgestickte Wappen der Stadt Bielefeld. Das Innenband des Hemdbodens ist mit dem Vereinslogo sowie dem Spruch ‚Sportclub der Ostwestfalen‘ verziert.“

Auch alle Mannschaften des Nachwuchsleistungszentrums von U10 bis U19 sowie die Frauenmannschaften werden in der kommenden Spielzeit einheitlich die Macron-Trikots in schwarz, weiß und orange tragen.

Die Trikots sind ab sofort im Onlineshop des DSC Arminia Bielefeld und von Donnerstag, 30. Juli, an im Fanshop an der Schüco Arena erhältlich.