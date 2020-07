Trainingsstart ist demnach am Donnerstag, 6. August, bevor am Sonntag, 9. August, um 15.30 Uhr das erste Testspiel gegen den FC Preußen Espelkamp ansteht. Weiter geht es dann am Samstag, 15. August, ebenfalls um 15.30 Uhr mit einem Testspiel gegen den VfL Osnabrück in der Schüco Arena.

Gegen den SC Verl treten die Bielefelder Aufsteiger am Dienstag, 18. August, um 18 Uhr an, bevor es vom 23. bis 30. August ins Trainingslager nach Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich geht.

Wegen Corona sind keine Zuschauer erlaubt

Das letzte Testspiel ist für Samstag, 5. September, um 15.30 Uhr Testspiel gegen den MSV Duisburg in der Schüco Arena geplant.

Der DSC teilt für die Vorbereitungsphase mit, dass auf Grund der Corona-Maßnahmen vorerst weiterhin alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ist dann vom 11. bis 14. September. Der erste Spieltag in der Bundesliga wird vom 18. bis 21. September ausgetragen.