Die Gastgeber hatten im Juni für Schlagzeilen gesorgt, als sie ihren ehemaligen Jugendspieler und Ex-Bayern-Star Arjen Robben unter Vertrag nahmen. Zugelassen zu dieser Partie sind nur die Dauerkartenbesitzer der Hausherren, deutsche Fans können sich auf Grund der niederländischen Corona-Bestimmungen die Partie nicht live im Stadion anschauen.

Das Spiel in Groningen ist für den DSC bisher das fünfte Testspiel dieser Sommervorbereitung . Für die Niederländer ist es die Generalprobe für die eine Woche später startende Saison der Eredivisie. Arminia tritt am Wochenende nach dem Abstecher ins Nachbarland in der ersten DFB-Pokalhauptrunde an.