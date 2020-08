Fanrückkehr ins Stadion: Das sagen die OWL-Klubs dazu

Arminia-Präsident Hans-Jürgen Laufer: „Wir haben alle Punkte kontrovers diskutiert. Uns ist bewusst, dass wir mit den Entscheidungen vorsichtig umgehen müssen, um den Start des Spielbetriebs der neuen Saison 2020/21 nicht zu gefährden. Im Mittelpunkt steht nämlich nach wie vor, mit großer Verantwortung daran mitzuarbeiten, dass sich das weltweit grassierende Coronavirus nicht weiter ausbreitet und die Gesundheit jedes Einzelnen bestmöglich geschützt wird. Unter diesen Eindrücken haben wir unsere Stimme für das DFL-Maßnahmenpaket gegeben.“

SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger: „Fußball ohne Fans will keiner. Dennoch haben wir nach einer mehr als dreistündigen und sehr intensiv geführten Diskussion in allen Punkten für den Vorschlag der DFL gestimmt. Ziel muss es sein, wieder zur Normalität zu zurückzukehren, das wird zunächst aber nur in kleinen Schritten funktionieren. Unser Beschluss ist aber nur ein Vorschlag, entscheidend ist, was die Gesundheitsminister am 10. August entscheiden.“