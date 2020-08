Donnerstag keine Fans, Sonntag 300

Arminia startet die Saisonvorbereitung – erster Test in Espelkamp

Bielefeld (WB/jen). Wie im Vorjahr startet Arminia Bielefeld auch 2020 an einem Donnerstag in die Vorbereitung auf die Saison. Ansonsten ist aber fast alles anders. Am 20. Juni 2019 sahen etwa 300 Fans zu, als Trainer Uwe Neuhaus sein Team nach fünf Wochen Sommerpause erstmals wieder auf dem Trainingsgelände versammelte. Heute (10 Uhr) müssen die Fans draußen bleiben, und das wird sich kurzfristig auch nicht ändern, teilte DSC-Pressesprecher Daniel Mucha auf Anfrage mit.