Auch in der Bundesliga mutig sein

Neuhaus hatte eine Ansprache an die Mannschaft gehalten, bevor es aus der Kabine auf den Platz ging. Er habe an die erfolgreiche Zweitligasaison erinnert und natürlich auf die kommende Spielzeit, die am 18. September beginnen soll, vorausgeblickt. Natürlich ist der Klassenerhalt das oberste Ziel. „Aber wir wollen auch unseren Fußball spielen und mutig sein. Keiner darf sich vor Angst in die Hosen machen“, forderte der 60-Jährige.

Vier Neuzugänge hat der DSC bisher geholt. Christian Gebauer, Nathan de Medina, Jacob Laursen und Noel Niemann waren alle mit am Ball. „Wir beobachten den Markt, der langsam in Bewegung kommt. Sowohl bei den Abgängen als auch bei den Zugängen wird sich noch etwas tun“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Das Transferfenster schließt coronabedingt erst am 5. Oktober.

Am Sonntag bestreitet Arminia das erste Testspiel, um 15.30 Uhr beim Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp.